البنك الدولي يصدق على منح 85 مليون دولار لأفغانستان

أعلن البنك الدولي، السبت، التصديق على منحتين بقيمة 85 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية كجزء من حزمة مالية قدرها 393 مليون دولار لدعم أفغانستان في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتحسين الخدمات العامة وضمان مياه نظيفة للمواطنين.وذكرت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية أن المنح تأتي كجزء من حزمتين ماليتين منفصلتين، حيث تبلغ قيمة المنحة الأولى 50 مليون دولار من صندوق إعادة بناء أفغانستان بهدف رفع مستوى النظافة الشخصية وتوفير مصادر مياه مستدامة ونظيفة وتأمين شبكة صرف صحي في جميع أنحاء البلاد، على أن تبلغ إجمالي قيمة المنح لتحقيق هذا الهدف 200 مليون دولار.وأضافت الوكالة أن المنحة الثانية بقيمة 35 مليون دولار تأتي من مشروع امتياز المواطن في أفغانستان وتهدف إلى تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية ودعم الطوارئ ورفع كفاءة الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد في 10 مدن على الأقل في مختلف أنحاء البلاد، على أن تبلغ إجمالي قيمة المنح لتحقيق هذا الهدف 193 مليون دولار.