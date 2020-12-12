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حوادث

ضبط عصابة السطو المسلح على سائقى التوك توك فى الجيزة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح رجال الأمن العام في ضبط عصابة تخصص نشاطها فى سرقة مركبات "التوك توك" تحت تهديد السلاح بمحافظة الجيزة.

تبلغ لقسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة من سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين أنه أثناء سيره بالقرية محل إقامته استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى إحدى القرى بدائرة القسم وعقب وصولهما فوجئ بثلاثة مجهولين قاموا بتهديده بسلاح نارى، واستولوا على مركبة "التوك توك" قيادته وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات مركبات "التوك توك".

تم بإرشادهم ضبط (مركبة "التوك توك"- الهاتف المحمول "المستولى عليهما") لدى عميل لهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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