قرار جديد من نقيب المحامين بشأن جلسات حلف اليمين للأعضاء الجدد

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، إجراء جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد لكل 100 محامٍ في جلسات يومية.وقال عطية، في بيان له: رعاية لظروف المحامين، ورغبة في مساعدتهم على حلف اليمين مع تفادي محاذير فيروس كورونا المستجد، فقد قرر أن يستقبل كل يوم مئة محامٍ ليحلفوا أمامهم فرادى تنفيذا للتعليمات الصحية، بمكتبه بالنقابة العامة.وتم تكليف الأمين العام حسين الجمال بإعداد الكشوف والترتيب لإجراء حلف اليمين على هذا النحو، وسوف يتم الإعلان عن ذلك، بتحديد من سيحلفون في كل يوم.