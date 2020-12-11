هريدى لنقيب المحامين: لست منحازًا لأى من طرفى الصراع داخل النقابة

وجه عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، خطابًا لنقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، أكد خلاله أنه كان ولا يزال متمتعًا بالاستقلال والاستقلالية داخل مجلس النقابة، ولم ينحز إلى أي طرف من طرفي الصراع داخله.وأعلن هريدي، أنه لم يسع إلى منصب وكيل النقابة وأن النقيب هو من سعى وحضر إلى مكتبه الخاص وبرفقته بعض الزملاء، مطالبًا بانضمامه كوكيل للنقابة فى هيئة المكتب.وتابع موجهًا كلامه للنقيب: "تقديرًا لشخصكم ارتضيت قبول هذا، ولم أقم بنشر الصورة التى التقطت داخل مكتبى الخاص بحى جاردن سيتى أثناء هذه الزيارة والتى جمعتنى معكم ومع أمين الصندوق وآخرين، حتى لا يستقر فى وجدان المحامين أية أمور أخرى".وشدد: "كنت وما زلت متمتعًا بالاستقلال والاستقلالية أثناء الاشتراك والمساهمة فى إدارة شئون النقابة، ومستمر فى هذا النهج القويم".يذكر أن هناك حالة من الصراع داخل نقابة المحامين ما زالت قائمة بين النقيب رجائى عطية وما تبقى من رجال النقيب السابق سامح عاشور أو المحسوبين عليه سواء من أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية.كما أنه نشبت عدة خلافات شديدة بين النقيب والأعضاء وصلت إلى حد اتهامات في الذمم المالية وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة بدون وجه حق أو بسبب المجاملات في اجتماع مجلس النقابة أمس الخميس.