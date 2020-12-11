رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هريدى لنقيب المحامين: لست منحازًا لأى من طرفى الصراع داخل النقابة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:06 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
طباعة
وجه عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، خطابًا لنقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، أكد خلاله أنه كان ولا يزال متمتعًا بالاستقلال والاستقلالية داخل مجلس النقابة، ولم ينحز إلى أي طرف من طرفي الصراع داخله.

وأعلن هريدي، أنه لم يسع إلى منصب وكيل النقابة وأن النقيب هو من سعى وحضر إلى مكتبه الخاص وبرفقته بعض الزملاء، مطالبًا بانضمامه كوكيل للنقابة فى هيئة المكتب.

وتابع موجهًا كلامه للنقيب: "تقديرًا لشخصكم ارتضيت قبول هذا، ولم أقم بنشر الصورة التى التقطت داخل مكتبى الخاص بحى جاردن سيتى أثناء هذه الزيارة والتى جمعتنى معكم ومع أمين الصندوق وآخرين، حتى لا يستقر فى وجدان المحامين أية أمور أخرى".

وشدد: "كنت وما زلت متمتعًا بالاستقلال والاستقلالية أثناء الاشتراك والمساهمة فى إدارة شئون النقابة، ومستمر فى هذا النهج القويم".

يذكر أن هناك حالة من الصراع داخل نقابة المحامين ما زالت قائمة بين النقيب رجائى عطية وما تبقى من رجال النقيب السابق سامح عاشور أو المحسوبين عليه سواء من أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية.

كما أنه نشبت عدة خلافات شديدة بين النقيب والأعضاء وصلت إلى حد اتهامات في الذمم المالية وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة بدون وجه حق أو بسبب المجاملات في اجتماع مجلس النقابة أمس الخميس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لراغبي إحلال السيارات الملاكي بأخرى تعمل بالغاز

طريقة إضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

القبض على مدرب الزمالك السابق بتهمة التحرش.. وتحديد موعد محاكمته

الصور

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

الأكثر قراءة

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

غدًا.. معرض «رحلة الروح» بجاليري بيكاسو

ثناء هاشم: الفن يعيد إنتاج الواقع ولا ينقله حرفيًا

«الحرف التراثية المصرية عبر التاريخ».. جلسة حوارية بملتقى بورسعيد

مسيرة النجاح لمتحدى الإعاقة على مائدة صالون «المرأة الإفريقية»