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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

علي عبدالعال يؤدي واجب العزاء في وفاة والد النائب أحمد السجيني

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:44 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
إسلام نصير
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أدى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واجب العزاء فى وفاة الدكتور جمال السجينى، استشارى الأمراض الصدرية، والد النائب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، وذلك بمقر دار المناسبات بمجمع الشيخ زايد الاسلامى بمدينة الشيخ زايد بمنطقة 6 أكتوبر.

وحضر العزاء لفيف من أعضاء مجلس النواب على رأسهم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، والدكتور مجدى مرشد، والنائب مصطفى بكرى.

تجدر الإشارة إلى أن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» الثلاثاء الماضى: "إنا لله وإنا إليه راجعون" انتقل إلى رحمة الله شهيد الواجب المهنى الأستاذ الدكتور جمال السجينى استشارى الأمراض الصدرية، وتم تشييع الجنازة بمسجد المواساة بالإسكندرية".

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