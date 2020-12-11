جماركها مليون جنيه.. ضبط مستحضرات تجميل مهربة بالسويس

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مستحضرات تجميل مهربة بنحو مليون جنيه جمارك، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اعتزام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، باستيراد حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء بورسعيد.وتضم الحاوية آلات حصد محاصيل زراعية، وإخفاء كميات كبيرة من مستحضرات تجميل (مستلزمات عناية بالشعر والوجه- كولاجين الشعر) مخبأة بمشمول الحاوية بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش الحاوية المُشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط (36048 عبوة مستلزمات عناية بالشعر والوجه- كولاجين الشعر) مخبأة داخل مشمول الحاوية، وتقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره مليون جنيه، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كل صور الجريمة، لا سيما جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية.