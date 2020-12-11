رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جماركها مليون جنيه.. ضبط مستحضرات تجميل مهربة بالسويس

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:03 م
ضبط مستحضرات تجميل
ضبط مستحضرات تجميل مهربة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مستحضرات تجميل مهربة بنحو مليون جنيه جمارك، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اعتزام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، باستيراد حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء بورسعيد.

وتضم الحاوية آلات حصد محاصيل زراعية، وإخفاء كميات كبيرة من مستحضرات تجميل (مستلزمات عناية بالشعر والوجه- كولاجين الشعر) مخبأة بمشمول الحاوية بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش الحاوية المُشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط (36048 عبوة مستلزمات عناية بالشعر والوجه- كولاجين الشعر) مخبأة داخل مشمول الحاوية، وتقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره مليون جنيه، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كل صور الجريمة، لا سيما جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

علاج كورونا.. أهم المعلومات عن لقاح سينوفارم الصيني بعد وصوله مصر

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

الصور

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

الأكثر قراءة

حوافز مجزية.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

بعد أزمة قناة الزمالك أمس.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس عقب صلاة الجمعة (صور)

علاج كورونا.. أهم المعلومات عن لقاح سينوفارم الصيني بعد وصوله مصر

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا

إنفلونزا الطيور تضرب مزرعة ثانية للبط فى فرنسا

زلزال يلحق أضرارا بمنازل في جزيرة جاوة الإندونيسية

عائلة كارداشيان يتجهون للتليفزيون من جديد

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

مثقفون يكشفون لـ «الدستور».. حكاية أول مرة كتابة

غدا.. معرض «رحلة الروح» بجاليري بيكاسو

اليوم حفل مناقشة رواية «سماء وسبعة بحور» للفلسطيني ناجي الناجي

حمدي مصطفي.. جندي مجهول فى سلاسل «روايات الجيب»