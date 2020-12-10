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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصدر: مصر تحصل على 50 ألف جرعة لقاح كورونا.. وبدء التطعيم خلال أيام

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:30 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ستتسلم اليوم أول دفعة من لقاح كورونا الصينى بإجمالى 50 ألف جرعة بمطار القاهرة.

وأوضحت المصادر لـ "الدستور" أنه سيبدأ خلال أيام التطعيم بلقاح الكورونا على أن تكون الفرق الطبية، أول فئة تحصل على اللقاح لكونها أكثر فئة تتعرض لخطر الإصابة بالعدوى مباشرة، مشيرة إلى أن اللقاح مجانا.

ومن المقرر أن تستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها، حيث ستعقد مساء اليوم من مطار القاهرة، مؤتمرًا صحفيًا لكشف تفاصيل أولى دفعات لقاح كورونا الصيني بمطار القاهرة.

وأوضحت مصادر بوزارة الصحة أن اللقاح الصينى أثبتت أمانه وفعاليته، ومن المقرر البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.

يذكر أن مصر شاركت في تجارب اللقاح بإجمالى 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.

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