إحالة المتهمين بخطف تاجر مخدرات للمحاكمة

أمرت نيابة ثانٍ مدينة نصر الجزئية، تحت إشراف محامي عام القاهرة الجديدة، بإحالة المتهمين بخطف تاجر مخدرات للمحاكمة.تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة والقفز من الصندوق الخلفي الخاص بسيارة نصف نقل، وتمكنت القوة من ضبط 4 أشخاص، وذلك حال استقلالهم السيارة المشار إليها "قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق".وبسؤالهم قرر أحدهم قيام باقي المتهمين باختطافه من منطقة الكوم الأحمر بمحافظة الجيزة محل عمله، واصطحبوه داخل السيارة المشار إليها، وقاموا باحتجازه بالصندوق الخلفي الخاص بالسيارة بسبب وجود خلافات مالية بينهم حول تجارة المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.