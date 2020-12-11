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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التموين: يتم دراسة إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجًا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:38 ص
وزير التموين
وزير التموين
هبه عويضه
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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معظم مشاكل البطاقات التموينية التي تواجهنا حاليًا، هو عدم تسجيل بعض المواطنين لأرقام التليفون المحمول على قاعدة البيانات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بمطحن الإسكندرية بمنطقة محرم بك، على هامش زيارة وزير التموين لمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن، إضافة المواليد يتم دراستها لإصافة المواليد للأسر أكثر احتياجات فقط، بعد أن تم تحديث قاعدة البيانات، وحاليًا كلها سليمة، حيث ثم الدخول في مرحلة مؤشرات العدالة الاجتماعية وبالتالي تم استبعاد الغير مستحق.

تأتى الزيارة ضمن سلسلة زيارات لوزير التموين والتجارة الداخلية بعدة محافظات لتفقد وافتتاح العديد من المشروعات والمراكز التموينية والاطمئنان على الأنشطة التموينية بكل محافظة.

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