«وزير التعليم»: لا يمكن تحويل الشركة المشغلة لشرائح التابلت لأخرى

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار عدد من أولياء الأمور حول إمكانية تغيير شريحة «التابلت» من شركة «We» المشغلة للخدمة إلى أخرى.وأكد شوقي، في رده على الاستفسارات عبر مجموعة "معًا نستطيع" على موقع تواصل اجتماعي، أن الأمر غير وارد لأسباب تعاقدية هذا العام.ورصدت مجموعة "معًا نستطيع" الكثير من التساؤلات لأولياء أمور الصف الثاني والثالث الثانوي، بينها شكوى عدد منهم من ضعف التغطية لشبكة "We" في بعض المناطق.