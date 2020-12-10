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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتحار سائق حزنا على وفاة زوجته الثانية في حلوان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
انتحار سائق
انتحار سائق
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تجري النيابة العامة بحلوان، تحقيقات موسعة في انتحار سائق شنقا بسبب الحزن على وفاة زوجته الثانية عقب 20 يوما من وفاتها.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى بعد انتهاء مصلحة الطب الشرعي من تشريح الجثة، لتحديد أسباب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تم الكشف عنها ببلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، من الأهالي بوجود جثة لسائق داخل شقته بمنطقة كفر العلو، قوات الأمن لفحص البلاغ تبين وجود جثة معلقة في السقف ولا توجد آثار اعتداء عليه.

و أسفرت التحريات واستجواب اسرة المتوفى تبين أنه سائق كان متزوجا من سيدتين، ويعيشان معه في نفس الشقة وأنه منذ 20 يوما فقط توفت زوجته الثانية ونظرا لحزنه عليها تخلص من حياته.

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