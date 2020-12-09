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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فى حوار لم يُنشر.. نبيل فاروق يكشف عن رأيه فى أحمد مراد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:59 م
نبيل فاروق
نبيل فاروق
مصطفى شهيب
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توفي الدكتور نبيل فاروق، الكاتب الكبير، مساء اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ويشيع الجثمان غدًا الخميس بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بمدينة الرحاب.

وكشف نبيل فاروق عن رأيه في الكاتب أحمد مراد في حوار لم يُنشر أجرته «الدستور» بعد صدور آخر رواية للكاتب «لوكاندة بير الوطاويط».

وإلى نص الحوار:
ـ هل ترى أحمد مراد يتصدر الروائيين العرب الآن ؟
أحمد مراد كاتب ناجح وكتاباته ناجحة ومطلوبة وشخص له بصمة وموقع فى السوق الأدبي، شاء من شاء وأبى من أبى لأن كلام الناس ليس له قيمة ولن يغير من الأمر شيئا ويكفى أنه يكتب للأدب والسينما بنفس القوة.

ـ البعض يرى أنه معترف بيه جماهيريا وليس أدبيا؟
بالعكس هو معترف به فى الأوساط الأدبية والأوساط الجامعية، وتلك المشكلة أنا واجهتها سنين كتير من عمري، فى بداياتى كنت اتلقى الهجوم المستمر وكانوا يتهمون كتاباتي أنها فيشار وتيك أواى إلا أن حصلت على جائزة الدولة التشجيعية وتم الاعتراف بي من جهة أخرى وهنا تم خرس الألسنة، صحيح أنه لم يمدحوني ولكنهم على الأقل توقفوا عن مهاجمتي.

ـ إذن بماذا تفسر الهجوم الأدبي عليه؟
مراد نزل السوق الأدبي بصيغة جديدة وأفكار جديدة، وهناك مجموعة من النقاد يستفزهم الكاتب النجاح "لما بيشوفوا حد ناجح أوى فيسعوا انهم يثبتوا انه لا يساوى هذا النجاح ليه معرفش"، وهؤلاء الذين يكرهون نجاح مراد يكرهون نجاح أى شيء حولنا، فيلم أغنية كاتب أي شيء هم يكرهون النجاح لمجرد الكره لانه نجاح لا يتوافق مع فكرهم.

ـ هل ترى أن مراد هو نجيب محفوظ العصر ؟
بعيدا عن الألقاب هو له موقع واضح على الساحة الأدبية وهذا الموقع شديد الوضوح ولا يقبل التشكيك فيه أساسا "وكونك تحب كتاباته أو متحبهاش دي قضية تانية"، أيام نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ويوسف السباعي كان هناك هجوم على البعض الكتاب الكبار مثل أنيس منصور، وطه حسين كان هناك خلافات كثيرة حوله إذن يمكن أن نرى أن ما يقدمه مراد مختلف ولكن لا يمكننا أن ننزعه من قائمة الكتاب.

ـ كيف ترى أزمة مراد الأخيرة أثناء تصدره على إحدى أغلفة المجلات الأدبية؟
إذا كنت تصدر مطربين المهرجانات على أغلفة المجلات لماذا لا تصدر كاتب مثل أحمد مراد وهو الذي له شعبية جارفة، في الوقت الحالي لا نضع صورة يوسف وهبي نحن نضع صورة النجم الحالي والموجود على الساحة، ومراد موجود على الساحة بقوة، لماذا نعترض ونحولها حربا وهو يستحق ذلك وأكثر.

ـ لو كان يستحق لماذا أثار الغلاف كل تلك الضجة؟
"أنا ضد فكرة الاستفتاء الشعبي على الغلاف وما فعلته المجلة كان صحيحا لأنه لا يصح أن نستأذن الجمهور قبل أن نوضع صورة شخص كغلاف مجلة وعمرنا ما سمعنا قضية زي دي وأنا ضد عبودية السوشيال ميديا والانصياع لها، ولو كنا فى زمن فريد شوقي ورشدي أباظة كان الناس زمانها بتعترض على صورة رشدي أباظة وتقول ليه ما يتحطش فريد شوقي كل يدلو بدلوه سواء كان دلوه ممتلئا أو فارغا".

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