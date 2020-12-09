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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الاتحاد الإفريقي ينظم اجتماعا لإطلاق البرنامج المشترك لهجرة العمالة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:31 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
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نظمت مفوضية الاتحاد الإفريقي اجتماعا رفيع المستوى للمجموعات الاقتصادية الإقليمية لإطلاق الإطار الاستراتيجي "للبرنامج المشترك لهجرة العمالة"، في مسعى لتعزيز إدارة هجرة العمالة في القارة، بالتزامن مع التحديات الحالية الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضح بيان أصدره الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع، الذي دارت وقائعه عن بعد، نظمته إدارة الشئون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية.

وذكر الاتحاد أنه منذ عام 2015 يجري تنفيذ مشروعات بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، لدعم برنامج هجرة اليد العاملة الذي يغطي مجالات الحماية الاجتماعية وإمكانية نقل المزايا للعمال المهاجرين وأسرهم، وتعزيز قابلية نقل المهارات، وتحسين إدارة هجرة اليد العاملة، وتحسين توافر الخدمات المنتظمة، وإعداد الإحصاءات المتعلقة بالهجرة.

وأكد أن الاجتماع استهدف نشر والتوعية بالإطار الاستراتيجي للبرنامج المشترك بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، على أعلى مستوى سياسي، وتقييم تحديات التنفيذ وتوثيقها، واعتماد وثيقة توجيهية بشأن التآزر والتكامل، وتعزيز قدرة مفوضية الاتحاد الإفريقي على القيادة التنفيذية القارية والإقليمية في إدارة هجرة اليد العاملة، بما في ذلك قيادة وتوجيه تنفيذ خطة العمل المشتركة على كافة المستويات.

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