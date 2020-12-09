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مصر

«جبر الخواطر».. وزير الشباب يُكرم «يوسف» طفل ملعب الشروق

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:59 م
وزير الشباب والطفل
وزير الشباب والطفل يوسف
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كرّم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم، الطفل يوسف الصيفي، صاحب الصورة الشهيرة، والتي ظهر فيها يتابع تدريبات فريق خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة.

وقرر وزير الرياضة تقديم أوجه الدعم اللازمة للطفل بوضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل يوسف مصطفى، ومتابعته باستمرار تعليميا ورياضيًا وصحيًا، ومنحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له، وكرة قدم عليها شعار الوزارة.

وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار تحمل الوزارة لدورها المجتمعي، ورعاية الشباب والموهوبين، وخلق البرامج المتنوعة لرعايتهم وحمايتهم في المجتمع، ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة الطفل يوسف، وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة مدينة الشروق.

وكان موقع صحيفة «الدستور» قد أجرى حوارا مع الطفل يوسف بعد انتشار صوره.

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