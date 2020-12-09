«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

شغفه بلعب كرة القدم دفعه لمعرفة المواعيد المخصصة لتدريب أبناء مدينة «الشروق» ليقلد ما يقومون به من خارج الأسوار، لأنه غير مقيد ولا يسمح له بالتواجد بينهم، التقط المشهد أحد الأشخاص، وبين عشية وضحاها، جابت الصورة مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطف معه الملايين، وأعلنت أندية كثيرة ضمه للعب معهم، كان أبرزها نادي مصر المقاصة الذي انضم له أمس الثلاثاء.يقول يوسف، صاحب 11 عاما، إنه جاء من بلدته بمحافظة بني سويف ليستقر مع خاله بمدينة «الشروق» ويعمل بمسح السيارات ليعول أسرته، بعدما ترك التعليم في الصف الرابع الابتدائي بسبب ظروف عائلته السيئة خاصة بعد وفاة والده.وأضاف يوسف: «كنت أرى أثناء عملي الأطفال يلعبون كرة القدم في النادي المجاور، لكن لم أكن أملك المال واكتفيت بتقليد التمارين من الخارج، وتفاجأت بأن خالي يخبرني بأن صورة لي أصبحت حديث الساعة وتداولت على نطاق واسع على صفحات السوشيال ميديا والقنوات الفضائية، بعدها انهالت عليا المكالمات من المسؤولين والإعلام وتواصل معنا نادي مصر المقاصة الذي استقبلنا بشكل جميل وسلموني ملابس رياضية وكرة قدم وأبلغوني بموعد تدريبات الأكاديمية الخاصة بهم لأنضم مع فريق البراعم من اليوم، أنا أعشق محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي وأشعر بان حلمي يتحقق».من جهته، قال خاله «موسى البغدادي» إنه تفاجأ عندما أبلغوه جيرانه بأن يوسف أصبح أشهر طفل في مصر بعد تداول الصورة: «في البداية لم أستوعب الأمر حتى تواصل معنا المسؤولين وقدموا لنا الدعم، حتى أن وزير الشباب والرياضة طلب مقابلة يوسف».