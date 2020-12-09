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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تونس واليابان تبحثان الشراكة الاستراتيجية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:53 م
محمد علي النفطي
محمد علي النفطي
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بحث محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الأربعاء، مع وزير الشئون الخارجية الياباني، موتيجي توشيميتسو، الذي يقوم بزيارة عمل بتونس على رأس وفد ياباني رفيع المستوى- علاقات التعاون الثنائية وسبل الارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية التونسية أنه تم التوقيع خلال جلسة المباحثات على تبادل رسائل حول المنحة اليابانية لاقتناء مركبين لمراقبة الصيد البحري بقيمة تصل إلى 33 مليون دينار تونسي.

وأضافت الخارجية التونسية أن تلك الزيارة مثلت مناسبة للتباحث حول الاستحقاقات الثنائية القادمة على غرار مشروع زيارة وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى اليابان، وعقد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة التونسية اليابانية بتونس، فضلًا عن استعدادات تونس لاحتضان الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا TICAD8 سنة 2022، التي ستشكل مردودًا هامًا لتطوير التعاون الثلاثي اليابان-تونس- إفريقيا.

وأعرب الجانبان عن أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة لخدمة قضايا السلم والأمن حول العالم، في ضوء ترؤس تونس مجلس الأمن الدولي في يناير 2021، وعضوية اليابان غير الدائمة بهذا الهيكل الأممي خلال الفترة من 2023- 2024.

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