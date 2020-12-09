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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

قتلت زوجها بقطعة زجاج.. إحالة الممثلة عبير بيبرس للجنايات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:45 م
عبير بيبرس
عبير بيبرس
نجلاء رفاعي
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أحالت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، الممثلة عبير بيبرس إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بقتل زوجها في مشاجرة عائلية.

تفاصيل إحالة الممثلة عبير بيبرس للجنايات لاتهامها بقتل زوجها

كان قسم شرطة البساتين، قد تلقى بلاغًا من شخص يفيد بوفاة نجله «عمرو. س»، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله «عبير وهبة نجيب» وشهرتها «عبير بيبرس»، 35 سنة، ممثلة بقتله.

و انتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كانت بحوزة المجنى عليه.

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وقالت المتهمة إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

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