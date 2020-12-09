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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه فى ختام التعاملات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:00 م
البورصة تخسر
البورصة تخسر
اكرم عمران
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دفعت المبيعات القوية للمستثمرين الأجانب والمصريين الأفراد، مؤشرات البورصة للتراجع جماعي، في ختام معاملات اليوم الأربعاء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 1.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 653.569 مليار جنيه.

وتحول المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» من الصعود بداية التعاملات إلى الهبوط لدى نهايتها، لينخفض بنسبة 0.01%، مغلقًا عند مستوى 11018 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30»، محدد الأوزان، بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 13222 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30» للعائد الكلي بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.

وفقد المؤشر الثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان، نحو 1.27% من قيمته، ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 3082 نقطة.

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