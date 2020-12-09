إيطاليا: يجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا موحدًا تجاه تركيا

شدد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، على ضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه تركيا.وقال« كونتي»، قبل انعقاد قمة المجلس الأوروبي اليومين المقبلين «من الضروري أن يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد وموحد ومتضامن وذي مصداقية تجاه تركيا»، بحسب لوكالة نوفا الإيطالية.وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية، أنه «فيما يتعلق بقضية العلاقات مع أنقرة، من الضروري تعزيز أجندة إيجابية، فتأجيج التوترات في المنطقة ضد مصالح الاتحاد الأوروبي».وكان الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، صرح اليوم الأربعاء، بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر في أنقرة، وأن بعض زعماء الاتحاد يناصروه ويرفضون توقيع عقوبات عليه.