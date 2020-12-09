سيامة كاهن جديد بإيبارشية الوادي الجديد

شهدت إيبارشية الوادي الجديد والواحات أمس سيامة كاهن عام للخدمة بالإيبارشية، بيد أسقفها نيافة الأنبا أرسانيوس وبمشاركة صاحبي النيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا بموا أسقف السويس.وأقيم القداس الإلهي الذي تمت خلاله السيامة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، وبدأت صلوات السيامة عقب صلاة الصلح، حيث سيم الشماس أسامة طلعت كاهنًا عامًا بالإيبارشية باسم القس يوسف.ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.