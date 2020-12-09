مصرع 7 من رجال الشرطة الأفغانية فى إقليم بلخ على يد طالبان

صرح مسؤولون محليون بإقليم بلخ شمال أفغانستان اليوم الأربعاء، بأن مقاتلي طالبان احتجزوا 7 من أفراد الشرطة الأفغانية وقاموا بقتلهم.ونقلت وكالة أنباء" خاما برس" الأفعانية عن منير أحمد فرهاد، المتحدث باسم حاكم إقليم بلخ، قوله إن الحادثة وقعت، أمس الثلاثاء، في شهار بولاق بإقليم بلخ.وتتعرض بعض المناطق في إقليم بلخ باستمرار للتهديد من هجمات حركة طالبان، وأن مقاتلي الحركة فشلوا في محاولتهم للسيطرة على تلك المناطق.