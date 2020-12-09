السيسى: تغلغل عمل الإخوان فى منظمات خيرية ودوائر سياسية يهدد الدول
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
هبه محمدطباعة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن تغلغل عمل الإخوان في منظمات خيرية ودوائر سياسية يهدد الدول.
وأشار الرئيس السيسي- في حديث خاص تنشره صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا- إلى أنه "ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية، في العديد من الدول.
وأكد السيسي، أنه تجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية.
وأشار الرئيس السيسي- في حديث خاص تنشره صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا- إلى أنه "ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية، في العديد من الدول.
وأكد السيسي، أنه تجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية.