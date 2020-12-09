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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى: تغلغل عمل الإخوان فى منظمات خيرية ودوائر سياسية يهدد الدول

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن تغلغل عمل الإخوان في منظمات خيرية ودوائر سياسية يهدد الدول.

وأشار الرئيس السيسي- في حديث خاص تنشره صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا- إلى أنه "ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية، في العديد من الدول.

وأكد السيسي، أنه تجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية.

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