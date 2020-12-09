«تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد أون لاين

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باليوم العالمي لمحاربة الفساد، أون لاين، من خلال عدة محاور أهمها توعية العاملين والطلبة وأولياء الأمور والجمهور، بمعنى الفساد وصورة وأضراره وكيفية محاربته.من جانبه أكد محمد عطية مدير المديرية، على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله وفي كل مجالات الحياة، إذ يعد الفساد من أخطر القضايا التى تواجهنا فهو أداة تعطل العمل، وتطمس هوية الموهوبين والمتميزين وظيفيا، ودراسيا.وأضاف إنه على المستوى الدولي، فيقف حائلا لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والصحي، كما يخلق حالة من عدم الاستقرار.وشدد على أنه كان يجب علينا أن نبدأ خطوات مكافحة الفساد ومنها التركيز انشاء جيل واعي نظيف قائم على الأخلاق واحترام القوانين، وتربية النفس على احترام القيم الدينية والمعتقدات واحترام الآخر ومخافة الله.كما تعد المديرية مجموعة مبادرات تحث على الالتزام بالقيم الإنسانية والإيجابية والانتماء والولاء للوطن والأسرة والمدرسة وكذلك الندوات والزيارات، وسرد القصص البسيطة التي تحمل العبر والعظة، ونشر الحملات الإعلامية التوعية للطلبة والمعلمين والعاملين والجمهور ورواد المواقع المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية أو الصفحة الرسمية على منصة الفيس بوك، ووسائل الإعلام والصحف التي تنشر أخبار المديرية، وأنشطتها، وتعريف الجميع بأنواع الفساد وطرق التعاون للقضاء عليها.وأضاف أن المديرية تشارك العاملين في الدورات التدريبية لمكافحة الفساد، وتعمل على تحديث وتفعيل خدمة المواطنين، ودعمها بالأدوات والأجهزة الحديثة والموارد البشرية ذات المهارة العالية، ومتابعة شكوي الجمهور وحلها، فهي من أوجه انتشار استغلال الناس والتحايل عليهم مما يساهم في نشر الفساد لذا نولي دعما كبيرا لخدمة المواطنين بتعاون جميع الجهات.وتابع: تحتفل المديرية والإدارات التعليمية اليوم، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، من خلال تفعيل أنشطة اليوم الدراسي المتنوعة وإلقاء الشعر ورسم اللافتات التي تحمل الشعارات واللوحات الفنية المعبرة، وعرض المسرحيات القصيرة، وسرد القصص التربوية، التي توضح بعض صور الفساد، وإنشاد الأغاني والأناشيد التي تحث على مكافحة الفساد ونبذ صوره وتحدي نموه.كما أشار مدير المديرية، لدور التعليم المجتمعي في مكافحة الفساد والحد من الاستغلال وإفساد النفس البشرية، حيث تستجيب المديرية لنداء الأطفال المتسربين الراغبين في العودة للتعليم، وتابع بل ونبحث عنهم وندعمهم ونلحقهم بمدارسنا للتعليم المجتمعي ونفتح لهم آفاقا جديدة نقية نظيفة ونقدم لهم تعليما مدعوما حرموا منه.وشدد على أن المديرية استجابت مؤخرا لحالة طفل من أطفال الشوارع ظهر على مواقع الميديا والإعلام، استجابة لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأودعته دار للرعاية وتم إلحاقه بمدرسة انا المصري، مضيفا "مازلنا في مسيرة مكافحة داء العصر".وأوصى عطية، بسرعة وحسن التعاون وتفعيل دور المشاركة المجتمعية التي تمثل عاملا أساسيا من عوامل محاربة الفساد، ودعم مبادرات التعاون والشراكة بين المدارس الخاصة والمدارس الرسمية الحكومية، ودعم اتجاهات الطلبة نحو العمل والإنجاز بشفافية ومصداقية، واكتشاف الموهوبين والقادة الصغار، وخلق بيئة تفاعلية تنافسية، تبرز قدرات الطلبة ودورهم في تنمية مجتمعهم، في مختلف الاتجاهات، والعمل في فريقفكل منا يكمل الآخر، كما أوصي بالشفافية والالتزام والقضاء على المحسوبية وإعلاء الصالح العام.كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، وتضم الاتفاقية 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول وتهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الفساد وتجريمه بكل أشكاله والتعاون القضائى الدولى وتوفير آليات تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الفساد.