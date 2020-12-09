نتائج الدائرة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثانية في محافظة الإسماعيلية، فوز المرشح محمد طلبة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس عليها مرشحين، حيث حصل محمد طلبة على 32761 صوتًا، والمرشح عصام منسي على 17257 صوتًا.وكشف البيان الإحصائي للدائرة الثانية، والتي تضم مركزي القنطرة شرق والقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، والذي أعلنته اللجنة العامة عن أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 51133 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1115، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 50018، وحصل المرشح محمد طلبة على 32761 صوتًا، بينما حصل المرشح عصام منسي على 17257 صوتًا.