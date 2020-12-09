تعرف على حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 9-12-2020
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
ويشهد نهار اليوم الأربعاء، طقسًا مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ودافئا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وحارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وباردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
وتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه والبحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتشهد بعض المناطق (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) أمطارًا خفيفة (30% تقريبا)، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
درجة الحرارة اليوم في القاهرة 22 13
الإسكندرية 22 13
درجة الحرارة اليوم في وادى النطرون 22 13
طنطا 22 13
درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 22 14
دمنهور 22 14
درجة الحرارة اليوم في بلطيم 22 14
مطروح 19 12
درجة الحرارة اليوم في السلوم 20 12
سيوة 22 09
درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 22 14
دمياط 22 14
درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 22 13
المنصورة 22 13
درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 22 13
السويس 22 13
درجة الحرارة اليوم في العريش 23 12
رفح 22 12
درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 22 12
نخل 22 06
درجة الحرارة اليوم في نويبع 25 16
طابا 24 14
درجة الحرارة اليوم في كاترين 18 05
الطور 24 15
درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 15
درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 25 14
الفيوم 23 11
درجة الحرارة اليوم في بنى سويف 23 10
المنيا 24 10
درجة الحرارة اليوم في أسيوط 25 10
سوهاج 28 11
قنا 28 11
درجة الحرارة اليوم في الأقصر 29 11
أسوان 30 11
درجة الحرارة اليوم في إدفو 31 12
ابوسمبل 31 13
درجة الحرارة اليوم في الوادى الجديد 28 10
شلاتين 29 18
درجة الحرارة اليوم في أبورماد 28 18
حلايب 27 19
درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 27 19
حالة الطقس اليوم في مصر
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 9-12-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
ويشهد نهار اليوم الأربعاء، طقسًا مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ودافئا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وحارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وباردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
وتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه والبحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتشهد بعض المناطق (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) أمطارًا خفيفة (30% تقريبا)، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
درجة الحرارة اليوم في القاهرة 22 13
الإسكندرية 22 13
درجة الحرارة اليوم في وادى النطرون 22 13
طنطا 22 13
درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 22 14
دمنهور 22 14
درجة الحرارة اليوم في بلطيم 22 14
مطروح 19 12
درجة الحرارة اليوم في السلوم 20 12
سيوة 22 09
درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 22 14
دمياط 22 14
درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 22 13
المنصورة 22 13
درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 22 13
السويس 22 13
درجة الحرارة اليوم في العريش 23 12
رفح 22 12
درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 22 12
نخل 22 06
درجة الحرارة اليوم في نويبع 25 16
طابا 24 14
درجة الحرارة اليوم في كاترين 18 05
الطور 24 15
درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 15
درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 25 14
الفيوم 23 11
درجة الحرارة اليوم في بنى سويف 23 10
المنيا 24 10
درجة الحرارة اليوم في أسيوط 25 10
سوهاج 28 11
قنا 28 11
درجة الحرارة اليوم في الأقصر 29 11
أسوان 30 11
درجة الحرارة اليوم في إدفو 31 12
ابوسمبل 31 13
درجة الحرارة اليوم في الوادى الجديد 28 10
شلاتين 29 18
درجة الحرارة اليوم في أبورماد 28 18
حلايب 27 19
درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 27 19