«وكيل الشيوخ» تدلي بصوتها في الإسماعيلية: واجب وطني

أدلت الإعلامية فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة الشهيد محمد السماك بالدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية.وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن الانتخابات استحقاق دستوري هام ويستلزم من الجميع المشاركة والنزول بقوة لاختيار الأعضاء الجدد الذين سيتحملون على عاتقهم مهمة التشريع والتعبير عن احتياجات المواطنين ومتطلباتهم لتوفير حياة كريمة لهم.ولفتت أن المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية تعد واجبا وطنيا ويجب على كل مواطن مصري النزول واختيار ممثليه في البرلمان، عن وعي وشفافية كاملة في الاختيار.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، صباح أمس الإثنين، على 5 مقاعد فردية يتنافس عليها 10 مرشحين، مقسمين على 3 دوائر، الدائرة الأولى مقعدان ويتنافس عليهما 4 مرشحين، والدائرة الثانية مقعد ويتنافس عليه مرشحان، والدائرة الثالثة مقعدان ويتنافس عليهما 4 مرشحين.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.