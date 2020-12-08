رغم المخالفة الأممية.. تركيا تواصل تدريب قوات «الوفاق» الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن استمرار تدريباتها للقوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية غير المعترف بها دوليا، وذلك في ظل استمرار تركيا استفزازاتها ودعمها للإرهاب وتأجيج الصراعات في ليبيا، ومخالفة القرارات الأممية ومخرجات مؤتمر برلين ومحادثات جنيف بعدم تسليح الفرقاء الليبيين.وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، نواصل التدريبات للقوات المسلحة الليبية، ونشرت الوزارة بعض الصور من التدريبات المشتركة التي عقدت على الأراضي الليبية.في الوقت نفسه، أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أمس الاثنين، عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للميليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل ميليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.