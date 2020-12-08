ضبط مدير مخزن يروج سلع غذائية فاسدة في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.وتبين ضبط 1030 عبوة سلع غذائية «مياه غازية، حليب، مقرمشات، شوفان، قهوة» غير صالحة للاستهلاكي الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.