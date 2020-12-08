القبض على عاطل بـ 12 كيلو حشيش ببولاق

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من القبض على عاطل بحوزته 12 كيلو و600 جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.و كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، تورط عاطل مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد في قضية احتجاز وقتل، واتجار بالمواد المخدرة.و عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه، أثناء قيادته سيارة ملك شقيقه في بولاق الدكرور، وبحوزته (12 كيلو و600 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي).بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وأقر بصحة الحكم القضائي الصادر ضده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.