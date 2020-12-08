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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 8-12-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:36 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلي المستوي المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية والبنك الاهلي الكويتي، مقابل استقرار سعر الدينار في مواجهة الجنيه في بنك التنمية الصناعية وبنك الكويت الوطني.

سعر الدينار الكويتي اليوم
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي ليسجل الشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.23، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.61، وفي البنك الاهلب الكويتي انخفض أيضًا سعر الدينار ليسجل للشراء 51.57 جنيه وللبيع 47.95، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 48.42، أما في بنك عودة فسجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.69.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 8-12-2020 في البنوك المصرية

وفي البنك الاهلي المصري ارتفع اليوم سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 48.86، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 51.33، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 47.62، وفي بنك التعمير والاسكان ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 48.20، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 47.36، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 48.62.

أسعار الدينار الكويتي

أما في بنك وفا التجاري فاستقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي البنك الاهلي المتحد سجل للشراء 51.68 جنيه وللبيع 47.64، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.75 جنيه وللبيع 48.46، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.71 جنيه وللبيع 47.62، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.42، أما في بنك مصر فسجل للشراء 51.61 جنيه وللبيع 48.82.

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