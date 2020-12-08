سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 8-12-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:36 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلي المستوي المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية والبنك الاهلي الكويتي، مقابل استقرار سعر الدينار في مواجهة الجنيه في بنك التنمية الصناعية وبنك الكويت الوطني.
سعر الدينار الكويتي اليوم
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي ليسجل الشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.23، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.61، وفي البنك الاهلب الكويتي انخفض أيضًا سعر الدينار ليسجل للشراء 51.57 جنيه وللبيع 47.95، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 48.42، أما في بنك عودة فسجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.69.
وعلي المستوي المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية والبنك الاهلي الكويتي، مقابل استقرار سعر الدينار في مواجهة الجنيه في بنك التنمية الصناعية وبنك الكويت الوطني.
سعر الدينار الكويتي اليوم
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي ليسجل الشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.23، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.61، وفي البنك الاهلب الكويتي انخفض أيضًا سعر الدينار ليسجل للشراء 51.57 جنيه وللبيع 47.95، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 48.42، أما في بنك عودة فسجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.69.