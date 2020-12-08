تقترب من الاكتفاء الذاتى.. تحسن فى الصادرات المصرية من الفاكهة خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الفاكهة هبطت لأدنى مستوياتها بعد أن اقتصرت على صنفين فقط هما: تفاح وبرقوق، حيث بلغت واردات التفاح 160.2 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 237.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بينما بلغت واردات برقوق 20.4 مليون دولار مقابل 10.6 مليون دولار.وفى المقابل، سجلت صادرات الفاكهة المصرية تحسنًا خلال عام 2020، حيث ارتفعت صادرات العنب لـ231.2 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 230 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2019، وارتفعت صادرات المانجو لـ 10.7 مليون دولار خلال أول 8 أشهرمن عام 2020 مقابل 8.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، الرمان من 7.7 مليون دولار لـ 11.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.