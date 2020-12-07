رئيس تونس: لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تونس ستبقى فوق كل الاعتبارات الظرفية والانتماءات الحزبية، مجددًا التأكيد على احترام الشرعية والقانون، والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة.وشدد سعيد خلال استقباله وفدًا من مجلس النواب التونسي، الإثنين، على أن من يجرم في حق الوطن لا بد أن يتحمل مسئوليته كاملة، مضيفًا أنه لا مبرر لأي كان للخروج عن القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة.واستعرض النواب الوضع داخل مجلس النواب التونسي، وأحداث العنف التي وقعت اليوم، كما تم التطرق إلى ضرورة تمرير قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور.وأعرب الرئيس التونسي عن رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، وخاصة داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي.