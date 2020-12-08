سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

اليوم الثلاثاء 8-12-2020، و

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:

يشار الي أن مجلس الذهب العالمي، أعلن مؤخرًا أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبًا أكثر مما اشترت، لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.



وتشهد أسعار الذهب، منذ بداية نوفمبر الجاري، حالة من التذبذب الواضح عالميًا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.



يرصد لكم موقع "الدستور"، في هذا التقرير أسعار الذهب،سعر جرام الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصرى، ، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.وعلى المستوى المحلي، تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم، لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 806 جنيه للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم، في هذا التقرير، سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 691 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 806 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 921 جنيهًا.وعلي المستوي العالمي، صعدت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع أثناء التعاملات أمس الإثنين بدعم من توقعات بتحفيز مالي جديد في الولايات المتحدة وتراجع الدولار.وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1863.40 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 1545 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث والعشرين من نوفمبر.