رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
جريدة الدستور
منة سالم
طباعة
يرصد لكم موقع "الدستور"، في هذا التقرير أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، وسعر جرام الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصرى، ، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.

وعلى المستوى المحلي، تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم، لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 806 جنيه للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم، في هذا التقرير، سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.

ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:


سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 691 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 806 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 921 جنيهًا.

وعلي المستوي العالمي، صعدت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع أثناء التعاملات أمس الإثنين بدعم من توقعات بتحفيز مالي جديد في الولايات المتحدة وتراجع الدولار.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1863.40 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 1545 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث والعشرين من نوفمبر.

يشار الي أن مجلس الذهب العالمي، أعلن مؤخرًا أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبًا أكثر مما اشترت، لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.

وتشهد أسعار الذهب، منذ بداية نوفمبر الجاري، حالة من التذبذب الواضح عالميًا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة 14 شخصًا بينهم عروسان في حادث بالمنصورة

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد: أمطار بالقاهرة وشمال الصعيد

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

أمطار تساعد رجال الإطفاء فى مكافحة حريق بأستراليا

الأمير هارى يقاضى صحيفة بريطانية

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 8-12-2020

«اللوفر» يقيم مزادا لحضور الفحص السنوى للوحة الموناليزا

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب الماسونية فى عماء التاريخ عن دار رياض الريس

عزاء رفعت سلام بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.. غدًا

«عاش يا كابتن».. فيلم وثائقى مصرى عن أحلام وتحديات لاعبات رفع الأثقال

مناقشة رواية «الليلة الأخيرة» بمركز الحرية للإبداع.. غدًا