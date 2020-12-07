مصر للطيران تسير 42 رحلة جوية لنقل 4300 راكب

تسير شركة "مصر للطيران"، غدًا الثلاثاء، 42 رحلة جوية لنقل أكثر من 4300 راكب إلى العديد من مدن العالم.وذكرت الشركة- في بيان اليوم الإثنين، أنه سيتم تسيير رحلات إلى كل من "بيروت، الرياض، بغداد، لاجوس، ندجامينا، إربيل، تونس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، نيروبي، دوالا، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، أثينا، المدينة المنورة، فيينا، عمان، البحرين، جدة، الخرطوم، الشارقة، أديس أبابا".وأشار البيان إلى أنه سيتم تسيير 5 رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، فضلا عن 5 رحلات شحن جوي.