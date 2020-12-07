جبر: «الشيوخ» زاخر بالقيادات الصحفية.. وتعاون لاسترداد «مكانة المهنة»

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن مجلس الشيوخ زاخر بعدد من القيادات الصحفية الكبيرة، مشيدا باختيارهم لعضوية المجلس، مؤكدا أن وجودهم يضمن تمثيلا جيدا للصحافة في المجلس، حتى وإن كان المجلس ليس له سلطات تشريعية.وأضاف جبر، خلال احتفالية الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، لتكريم الزملاء الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ: "نأمل في تعاون في الفترة المقبلة بين الهيئات الإعلامية والنقابات الصحفية والإعلامية وأعضاء مجلس الشيوخ، لاسترداد مكانة المهنة، من خلال التواصل والدفاع عن المصلحة الوطنية".واختتم: "لا تصدقوا ما يروجه الإعلام المضاد والمعادي، وأؤكد أن الإعلام المصري يقوم بدوره في حماية الدولة والدفاع عن قضايا الشعب"، مقترحا "الدعوة إلى مؤتمر لخلق تواصل مع إعلام السوشيال ميديا".وبدأت، منذ قليل، احتفالية الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، لتكريم الزملاء الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.. بحضور رؤساء الهيئات الإعلامية وأعضائها، وعدد من القيادات الصحفية في المؤسسات القومية، طارق تهامي وأسامة الهواري وعبدالعزيز النحاس ومحمد شبانة وإبراهيم حجازي وعبدالمنعم السعيد وأبوسريع إمام ومحمود بكري ومحمود مسلم، أعضاء مجلس الشيوخ من الصحفيين، بجانب فيبي فوزي، وكيل المجلس، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.