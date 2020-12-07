بكين: نأمل في عودة السياسة الأمريكية تجاه الصين لـ«الموضوعية»

قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني اليوم الاثنين إنه يأمل ويعتقد أن السياسة الأمريكية تجاه بلاده يمكن أن تعود في النهاية إلى "الموضوعية والعقلانية".ووصلت العلاقات الصينية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي من المقرر أن تحل محلها قيادة جديدة عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن المنصب في يناير.وقال وانغ، وزير الخارجية عضو مجلس الدولة، في تصريحات لمجموعة من قادة الأعمال من شركات أمريكية إنه يتعين على كلتا الدولتين عند التعامل مع الخلافات والنزاعات احترام تاريخ الأخرى ومصالحها الأساسية "والأنظمة والمسارات التي اختارتها شعوبنا".وأضاف "يمكن للصين والولايات المتحدة التعاون بشكل وثيق في مجالات مثل مكافحة الجائحة والتعافي الاقتصادي وتغير المناخ".وتابع قائلا إن الأمر يرجع للولايات المتحدة "لاتخاذ القرارات الصحيحة" فيما يتعلق بمستقبل العلاقات.