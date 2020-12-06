وزير الخارجية الأمريكي: انتخابات فنزويلا مزورة ولا تمثل الشعب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، رفض بلاده لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في فنزويلا معتبرا أنها مزورة وغير حقيقة.وقال بومبيو في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، إن التزوير الانتخابي حدث بالفعل في فنزويلا، مشيرا إلى أن النتائج التي أعلنها نظام الرئيس نيكولاس مادورو لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي.ووصف الوزير الأمريكي مادورو بالرئيس غير الشرعي، مشيرا إلى ما يحدث اليوم في فنزويلا هو تزوير وخداع وليس انتخابات.وصوت الناخبون في فنزويلا، اليوم على اختيار البرلمان الجديد (الجمعية الوطنية) في انتخابات تقاطعها المعارضة وتصفها معظم الدول الغربية بأنها ستشهد تزويرا.وسيوفر البرلمان الجديد الشرعية لمادورو لتقديم صفقات استثمارية لعدد قليل من الشركات في أنحاء العالم والتي على استعداد للمخاطرة بمخالفة العقوبات الأمريكية من أجل التعامل مع الدولة التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة.