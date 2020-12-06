«المالية»: 20 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين

أعلن محمد معيط وزير المالية، أنه من نهاية نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2020 سيكون المبلغ المخصص لدعم الصادرات، 20 مليار جنيه كمستحقات للمصدرين، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة المالية لإطلاق 6 مبادرات شهد تخصيص حوالي 28 مليار جنيه لانتهاء ملف سداد مستحقات المصدرين.وأشار خلال مؤتمر مشترك مع وزارة الصناعة، إلى أنه تم بدء الصرف من يوم 30 نوفمبر 2020 للشركات بالتنسيق مع وزارة الصناعة والبنوك وصندوق دعم الصادرات، وهناك 50 شركة صرفت 1.1 مليار جنيه يوم 30 نوفمبر 2020، وأن هناك تفهمًا كبيرًا من الشركات لموقف الحكومة في هذا الملف.وأوضح، أنه يوم 15 ديسمبر ستقوم مجموعة أخرى من الشركات بصرف المستحقات ويوم 30 سيتم الصرف لمجموعة أخرى أيضًا.