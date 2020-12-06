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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بحضور هشام عرفات..

الثلاثاء.. «اقتصاد جامعة المستقبل» تعقد حلقة جديدة من «منتدى سياسات المستقبل» عبر «zoom»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:56 م
الدكتور خالد عزازي
الدكتور خالد عزازي والدكتور هشام عرفات
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تعقد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، بعد غد الثلاثاء، فى الثانية عشر ظهرا، حلقة جديدة من حلقات "منتدى سياسات المستقبل"، بحضور الاستاذ الدكتور هشام عرفات، نائب رئيس مجلس الأمناء وأستاذ الهندسة في جامعة المستقبل، عبر البث الحى المباشر من خلال تقنية «zoom» ، برعاية الدكتور خالد عزازى، رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل.

وتهدف حلقة التواصل إلى الحديث عن المشروعات القومية للطرق والكبارى تحت شعار "شرايين جديدة للتنمية الشاملة"، وتوضيح آلية تحقق التنمية الشاملة وجنى المواطن لثمارها، ومدى تأثير هذه التنمية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري.

وتعد هذه الحلقة من التواصل عبر "البث الحى"، استكمالا للموضوعات التي تناولتها جامعة المستقبل، فيما يخص الطفرات التى تتحقق فى مجال التنمية والاقتصاد، وأيضا فيما يخص تداعيات المشهد العالمى الراهن والتأثيرات التي أحدثها فيروس كورونا في مصر والمنطقة والعالم.


وتأتى اللقاءات المفتوحة التي تنظمها جامعة المستقبل وتستضيف فيها بعض الشخصيات المؤثرة فى المجتمع، وعقد الندوات والمحاضرات عبر كلياتها المختلفة من منطلق مسئولية الجامعة تجاه الأحداث المهمة التى تجرى فى البلاد، ومحاولة منها لتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت جامعة المستقبل قد نجحت مؤخرا، فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وذلك وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، مشيرا إلى أن جامعة المستقبل احتلت فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفى جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.

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