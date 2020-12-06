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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

40 مليون جنيه لإنشاء ميناء صيد رشيد بالبحيرة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظة البحيرة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء ميناء صيد رشيد، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التى تقوم بها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة المحافظات لعام 2020-21، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البُعد المكاني يُمثّل أحد المحدّدات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، حيث يؤدي مُراعاة هذا البُعد إلى ضمان النمو الـمُتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة، لذلك تولي خطة التنمية اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وتضمنت زيارة الوفد لمحافظة البحيرة متابعة ميدانية للوقوف على تنفيذ بعض المشروعات، وبحث تذليل أي معوقات، ومن هذه المشروعات استكمال إنشاء ميناء صيد رشيد بنسبة تنفيذ 78%، ضمن مشروع تطوير مدينة رشيد، ويقع المشروع بالجانب الغربي لنهاية نهر النيل فرع رشيد بمدينة رشيد، ويتولى تنفيذ المشروع شركة المقاولون العرب (إسناد بقرار وزارة الإسكان رقم 7 لسنة 2009)، وتشرف على تنفيذه محافظة البحيرة.

وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 410 ملايين جنيه (أمر الإسناد) لأعمال إنشاء ميناء الصيد وتطوير الممشى ومنطقة المراسي، وتبلغ مساحة المشروع 48000 متر مربع تقريبًا، ويبلغ طول الميناء نحو 800 متر وعرض نحو 60 مترا.

ويقدر المبلغ المعتمد بخطة 2020-2021 للمشروع بنحو 40 مليون جنيه.

وتتمثل الجدوى الاقتصادية والعائد الاجتماعي للمشروع في توفير فرص عمل للشباب، حيث يوفر حوالي 5000 فرصة عمل، إلى جانب الحفاظ على الثروة السمكية وخلق منظومة صيد مقننة والقضاء على عمليات الصيد الجائر وتنمية العائد المادي في حال استخدام المنشآت بعد الانتهاء من تنفيذها، فضلا عن تحقيق التنمية البشرية بالمنطقة.

وفيما يتعلق بالأعمال الجاري العمل عليها بالميناء، فإنها تتمثل في مبني إداري ومستودعات، مبنى الورش والطلاء، مبنى محطة الكهرباء، منشآت البيع (جملة- قطاعي- تجزئة)، مخزن التبريد، مصنع الثلج، مصنع الشباك، مبنى الإدارة والجمارك، 2 خزان مياه علوى، مسجد، مبنى الاستراحة، مبنى المعدات الثقيلة، مبنى الإدارة الهندسية، رصيف الصيانة بمسطح 4000م2، محطة تنقية.

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