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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التخطيط»: مليار جنيه تكلفة مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد إضافي بقيمة 200 مليون جنيه لتجهيز مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا، في إطار حرص الوزارة على دعم المنظومة الصحية والمشروعات التي ترتبط بصحة المواطن لكونها ذات أولوية على أجندة عمل الحكومة المصرية.

وأوضحت السعيد، أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت مليار جنيه، تتضمن 615 مليون جنيه للإنشاءات والتشطيبات و400 مليون جنيه للتجهيزات الطبية وغير الطبية، متابعة أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع والافتتاح منتصف 2021.

ولفتت السعيد إلى أهمية مشروع مستشفى الجراحات بجامعة طنطا، موضحة أنه يعد أحد المشروعات القومية للجامعة، إضافة إلى كونه نقلة فى المجال الطبي لمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، باعتباره يمثل نتاجًا لدراسات دقيقة ومسح شامل لاحتياجات المواطنين بمحافظة الغربية ووسط الدلتا فى تخصصات الجراحة كافة، حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى طبي وعلمي لخدمة المجتمع والإسهام فى تحسين مستوى الخدمة الصحية للمرضى.

ويتكون مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا من بدروم وأرضي و9 أدوار بمساحة 1200 م2 للدور، يحتوي الدورين الأول والثاني على 20 غرفة عمليات، و65 سرير عناية مركزة، أما بقية الأدوار فتحتوي على 605 سرر.

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