احتدام المعارك فى تيجراى بإثيوبيا والجيش يعلن عن قرب اعتقال قادة التمرد

أكدت فصائل معارضة في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا أن انفجارات وعمليات نهب ومناوشات استمرت في أجزاء من الإقليم، أمس السبت، بعد إعلان القوات الحكومية أنها على وشك اعتقال قادة المعارضة.وحسسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تشير الأنباء إلى أن القتال الدائر منذ نحو شهر بين القوات الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تسبب حتى الآن بمقتل الآلاف ولجوء نحو 46 ألفا إلى السودان المجاور.وقالت الحكومة إن "الصراع يوشك على نهايته"، وذلك بعد أسبوع من سيطرة الجيش على مكيلي عاصمة الإقليم، فيما أكد زعماء المعرضة أن القتال "لا يزال مستمرا".وتتهم المعارضة القوات الحكومية بأعمال نهب وسرقة الممتلكات، الأمر الذي لم تعلق عليه المصادر الرسمية الحكومية.وكان أبي أحمد في السابق شريكا سياسيا لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا 3 عقود، لكنه أثار غضب حلفائه السابقين بعد أن قدم مسؤولين من تيجراي للمحاكمة في قضايا فساد وانتهاكات.وقالت الجبهة إن "الاعتقالات والمحاكمات تمت بدوافع سياسية"، متهمة رئيس الوزراء بمحاولة إحكام قبضته على السلطة في البلاد، في وقت يصف فيه أبي أحمد قادة الجبهة بأنهم "مجرمون تمردوا على السلطة الاتحادية".