سهرة مع التواشيح السورية في أولى فعاليات حوار الأمكنة

يستقبل مركز إبداع قبة الغوري في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب٬ سهرة وليلة سورية مع فن السماع من تراث المدن القديمة السورية٬ والتي يحييها الفنان عدنان الساسة٬ ضمن مبادرة "حوار الأمكنة" الحفاظ على التراث والهوية السورية٬ رؤية إخراجية وإشراف الفنان انتصار عبد الفتاح.تتضمن السهرة رحلة في أجواء وتراث سوريا٬ مع مجموعة من التواشيح وأغاني وتراث الشام من بينها: أنشودة ياللا نزور النبي٬ يا نور النبي٬ مصر الحبيبة٬ بحبك وبريدك وأتمنى أبوس إيدك وغيرها.يشار إلي أن مبادرة "حوار الأمكنة" تهدف إلى التعرف على فنون ثقافات الشعوب التراثية المختلفة والمتنوعة داخل معمار وفضاء الأماكن الأثرية بحيث يتحاور المعمار مع فنون وثقافات الشعوب التراثية ويتحول فضاء المكان الأثري إلى فضاءات تعكس التراث الإنساني في أجواء وأصداء البلد المستضاف بتراثها ومخزونها الثقافي والتراثي الأصيل ويصبح جزء لا يتجزأ من حوار الأمكنة عبر الأزمنة ويؤكد على التأخي والتواصل الإنساني بين شعوب العالم.