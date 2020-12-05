أبوسماح ينفي التهمة عن مصطفى بوخا: «كنا بنهزر»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، من تحديد مكان هروب مصطفى محمود (بوخا) من محل إقامته، عقب تصوير الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل، مستقلًا سيارة وبرفقته بعض أصدقائه أمام منزل إحدى الفتيات، مدّعيًا أنها خطيبته السابقة، مردّدًا عبارات باستخدام مكبر صوت تحمل رسائل سباب للفتاة.ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم، وبمواجهته، قرر أن ما ظهر فى مقطع الفيديو جاء على سبيل الدعابة، مؤكدًا عدم وجود شخصية تحمل هذا الاسم التى تناولها الفيديو، وأنها شخصية خيالية، وأن قيامه بتصوير الفيديو جاء على سبيل الدعاية لرغبته فى التمثيل والشهرة.وباستدعاء الشخص الذى ظهر بالفيديو على أنه والد الفتاة (مقيم بذات العنوان)، أقر بما جاء بأقوال الأول وأن ما حدث ما هو إلا مشهد تمثيلى بالاتفاق معه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.