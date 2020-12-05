«التعليم» تعلن مواصفات امتحان «التربية الدينية» للابتدائية

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا على جميع مديرياتها، يتضمن مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس، في مادة التربية الدينية الإسلامية للعام الدراسي الحالي 2020-2021، والذي حصلت "الدستور" على نسخة منها.يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي من المقرر أن تبدأ يوم 23 يناير المقبل وتنتهي 5 فبراير المقبل، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2020-2021، 6 فبراير وتستمر حتى 18 من نفس الشهر، وفقًا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي 20202021.