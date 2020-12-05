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عالم

دعوات لمعاقبة نائب تونسى اعتبر المرأة «سلعة»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:59 ص
محمد العفاس
محمد العفاس
وكالات
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طالب عدد من السياسيين التونسيين برفع الحصانة عن نائب برلماني بعدما قدم خطابا اعتبره الكثيرون متطرفا، أهان فيه المرأة وانتقد حريتها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة، وجه النائب عن "ائتلاف الكرامة" محمد العفاس انتقادا لاذعا للحداثيين في تونس، حيث قال: "هم يتكلمون عن حرية المرأة، ونحن نعتبرها حرية الوصول إلى المرأة.. ما يسمونه حرية نسميه تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة والغرب والشهوات ولدعوات الفسق والفجور.. المرأة عندهم سلعة رخيصة مكشوفة لمن هب ودب، وعندنا جوهرة غالية نفيسة محفوظة".

وأضاف: "مكاسب المرأة عندهم الأمهات العازبات، الإنجاب خارج إطار الزواج، الحق في الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.. ونقول لهم، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان.. الأمهات العازبات هن إما عاهرات أو مغتصبات، الإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا، الإجهاض هو قتل نفس بغير حق، الحرية الجنسية عهر".

وتابع: "دولتهم هي من خلفت المواخير، وتاريخنا شرف على شرف، نماذج المرأة عندهم الزوجة الخائنة، والطالبة اللعوب، والبنت العاقة والشغالة المتحرشة.. هم يدافعون عن عمى عن مجلة الأحوال الشخصية ويقولون عنها خطا أحمر، ونحن ندافع عن بصيرة عن أحكام رب العالمين ونعتبرها خطا أحمر. هم أرخصوها والإسلام أكرمها".

وأشارت مصادر برلمانية إلى أن رؤساء الكتل النيابية يناقشون اتخاذ قرارات "تأديبية" ضد العفاس بعد خرقه للدستور والنظام الداخلي.

من جهتها، اتهمت جمعية "النساء الديمقراطيات" البرلمان التونسي بالترويج للخطاب المتطرف.

وعبرت عن تنديدها الشديد بـ"أقوال النائب المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور".

ودعت الجمعية البرلمان لإصدار موقفه الرسمي "في بيان يستنكر فيه هذا الانتهاك الصارخ للدستور وللحقوق والحريات، والذي لا يمكن أن يندرج بأي حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير".

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