«مودرنا» تزود إسرائيل بـ4 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا

قالت شركة مودرنا اليوم، إنها وسعت نطاق العقد الذي وقعته مع وزارة الصحة الإسرائيلية ليتسنى لها تزويدها بأربعة ملايين جرعة إضافية من لقاحها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأمّنت إسرائيل بذلك سبل الحصول على 6 ملايين جرعة من لقاح مودرنا الذي يخضع حاليا لتجارب ومراجعات داخل البلاد.ولم يتم نشر البنود المالية والجدول الزمني للتسليم المتفق عليها في الصفقة.وفي يونيو وقعت إسرائيل اتفاقا مع مودرنا للحصول على لقاحها لوقاية مواطنيها من كوفيد-19، ووفقا لإحصاء رويترز، فقد سجلت إسرائيل 339942 إصابة و2890 وفاة بالمرض حتى الآن. ويقطن إسرائيل نحو تسعة ملايين نسمة.كما توصلت إلى تفاهمات مع أسترا زينيكا للحصول على نحو عشرة ملايين جرعة من لقاحها للوقاية من كوفيد-19.وقالت مودرنا إنها مستمرة في زيادة طاقة التصنيع العالمية لتعزيز عمليات التسليم لتصل إلى نصف مليار جرعة سنويا وقد ترتفع إلى مليار جرعة في السنة بحلول العام المقبل.وتقدمت الشركة بطلبات للسماح بالاستخدام الطارئ للقاحها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن أظهرت النتائج الكاملة لتجاربها المتقدمة أن اللقاح فعال بنسبة 94.1 بالمئة دون أي مخاوف كبرى متعلقة بالسلامة.