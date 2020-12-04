السيطرة على حريق شقة سكنية فى مصر القديمة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، دون إصابات.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.