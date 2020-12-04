السيطرة على حريق شقة سكنية فى مصر القديمة
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:20 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، دون إصابات.
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.