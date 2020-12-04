مطرانية طنطا للروم الأرثوذكس تحتفل بعيد القديسة بربارة

احتفلت مطرانية طنطا للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بعيد القديسة بربارة في كنيسة القديس جيورجيوس.ترأس صلاة القداس الإلهي المتروبوليت نقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، والأرشمندريت نقولا فانوس.واحتفلت كنيسة الروم الأرثوذكس مصر، في 15 نوفمبر، ببدء صوم الميلاد المجيد، البالغة مدته تباعًا للكنيسة الرومية 40 يومًا مُتصلة.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه تنطلق في الخامس عشر من شهر نوفمبر، رحلة صوم الميلاد الذي يمتد لأربعين يومًا نتهيأ خلاله لاستقبال المسيح.