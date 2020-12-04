1855 إصابة جديدة بكورونا في العراق
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:37 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 560 ألفا و622 حالة.
وذكرت وزارة الصحة العراقية- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و387 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1909 حالات؛ ليرتفع الإجمالي إلى 489 ألفا و772 حالة.
وذكرت وزارة الصحة العراقية- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و387 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1909 حالات؛ ليرتفع الإجمالي إلى 489 ألفا و772 حالة.